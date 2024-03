Il 23 marzo alle ore 18:00 si è svolta la prima assemblea civica, apartitica della cittadinanza villese cui hanno partecipato anche amici di Messina, di Reggio, persino da Roccella Ionica, per aprire un dibattito nuovo e fare massa critica sul progetto ponte sullo stretto. L’azione del comitato è eminentemente Politica nel senso etimologico e nobile dell’impegno pubblico, nell’Agorà, per la Città.

Un’assemblea che ha riunito più persone di quante ce ne aspettassimo, persone attente, sensibili, distinte insieme alle quali si è svolto un dibattito di elevato valore civile, ordinato, propositivo, importante.

A dimostrazione del fatto che la cittadinanza partecipante a Villa San Giovanni c’è.

A dimostrazione del fatto che il pensiero divergente e libero a Villa San Giovanni c’è.

A dimostrazione del fatto che a Villa San Giovanni non ci sono solo i favorevoli o i contrari, ma ci sono persone di buon senso.

A dimostrazione che un invito di una cittadina qualsiasi può essere accolto e diventare comitato di idee e di proposte, che la comunicazione semplice, diretta, scevra da personalismi ed iperboli, spontanea e svincolata da qualsiasi retorica di parte, raccoglie e unisce punti di vista diversi che diventano proposte.

Il 23 Marzo, nasce il comitato Titengostretto che desidera dialogare con chiunque sia coinvolto nel progetto ponte, quindi con tutti i cittadini villesi, e non, le associazioni, i movimenti, i professionisti, le persone perbene, ma proprio tutti e non solo con gli espropriandi. Per entrare in contatto con noi oltre alla bellezza del rapporto umano sono stati creati una pagina Facebook: Titengostretto Villa San Giovanni, una casella di posta elettronica: titengostretto@gmail.com

Parteciperemo costruttivamente a tutte le iniziative al fianco della società civile finalizzate alla tutela delle persone e del territorio con un’attenzione particolare, questo è chiaro, a quelle persone e ribadiamo persone, che nella demolizione della propria casa, nella sottrazione della propria attività lavorativa, vedono un sacrificio inutile, un’aggressione alla propria esistenza oltre che al proprio patrimonio.

Il comitato intende porre in essere tutte le azioni legali atte a chiarire tutto quello che non ci convince, tutto quello che sarà utile a difendere territorio e cittadini da un progetto e da una procedura che non è riuscita non manifestare la sua fragilità e criticità, e che non si accontenta di inconsistenti rassicurazioni. Esposti, lettere aperte alle principali cariche dello Stato, nelle quali esprimeremo dubbi, quesiti, proposte alle istituzioni, con garbo ma con determinazione ad ottenere risposte circostanziate e documentate, reclamiamo con forza l’identità di Villa San Giovanni e respingiamo qualsiasi altra definizione. Non città sotto il ponte, non città del ponte, ma: Villa San Giovanni.

Rossella Bulsei