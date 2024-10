Una giornata di Festa a Melicucco per ricordare il ruolo dei nonni nella nostra società, animata dai tanti bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Melicucco e anche da diversi nonni presenti ,organizzata dall’Associazione Progetto Donna Cinquefrondi-Melicucco.

Animazioni, musica, poesie lette dai ragazzi, hanno arricchito una giornata all’insegna del valore dei nonni e del grande ruolo sociale che essi ricoprono e che gli interventi dei ragazzi hanno valorizzato, così come testimoniato gli interventi della Dirigente scolastica Dott.ssa Emanuela Cannistrà, della Professoressa Franca Ieranò, Presidente di Progetto Donna e della Dottoressa Rosa Luppino.

L’iniziativa si è svolta presso la sala dell’Oratorio Parrocchiale messa a disposizione del Parroco Don Pasquale Galatà ed ha visto l’esibizione del gruppo di animazione diretto da Caterina Filardo, dell’intervento di Antonio Tropepi, Presidente dell’Associazione Teatro Stabile di Polistena e di Tiziana Mesiano, la quale con la sua performance di “Sbirulino” ha entusiasmato grandi e piccini. Infine la Professoressa Ieranò ha voluto testimoniare come la sua Associazione si rivolge soprattutto alle categorie sociali più fragili e la Dottoressa Luppino ha dato consigli utili agli anziani riconoscendo loro una funzione di sostegno alle famiglie e ai più piccoli.

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Cannistrà ha sollecitato i giovani studenti di fare tesoro di questa giornata e di stare vicini ai loro nonni e a tutti coloro che si prendono cura della loro crescita.

Aldo Polisena