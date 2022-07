Il 10 Luglio è ufficialmente iniziato a Molochio il progetto Erasmus+ : “Taste Before You Waste” , finanziato dall’Unione Europea attraverso l’Agenzia Nazionale per i Giovani . Il percorso formativo è stato organizzato dall’associazione PrimOLio e il progetto vedrà impegnati 30 giovani provenienti da Spagna, Portogallo, Romania, Lithuania, Slovacchia e Italia. Dal 10 al 15 Luglio 2022 i partecipanti discuteranno, nel piccolo borgo ai piedi dell’Aspromonte, di uno dei temi più importanti per il presente e il futuro ovvero lo spreco di cibo. L’obiettivo finale dell’ incontro è quello di produrre una guida per aiutare i giovani e meno giovani di tutta Europa a ridurre lo spreco di cibo nella loro vita quotidiana.

“Da anni desideravamo – ha affermato il Project manager di PrimOlio, Giovanni Franco- organizzare un progetto Erasmus+ a Molochio e ora che ci siamo riusciti siamo entusiasti. Molochio per qualche giorno sarà la captale Europea contro lo spreco di cibo. Speriamo che i risultati di questo progetto riescano a sensibilizzare più persone possibili”.

Nella seconda giornata del progetto i giovani sono stati impegnati in una visita presso gli uffici comunali dove gli sono state illustrate le modalità di lavoro e la composizione dell’ Ente. L’ incontro, svoltosi nella Sala Del Consiglio, ha visto impegnati l’ Amministrazione Comunale e la struttura organizzativa dell’’Ente.

“È stato un momento – ha dichiarato il sindaco Caruso – molto importante e non privo di emozioni. Questo è il primo progetto Erasmus+ che ospitiamo nel nostro Comune ma altri ne seguiranno. I complimenti vanno fatti a chi ha ideato, presentato e organizzato il Progetto. Sappiamo che ad ottobre già è pronto un secondo e siamo fermamente convinti che questi momenti di apertura al mondo sono linfa per la crescita socio-culturale della nostra comunità.