Ieri giornata nera per la Calabria con i 15 morti di ieri, tra questi 10 sono deceduti al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, il quale nel suo comunicato diramato ieri scrive, “(…) nelle ultime ventiquattro ore, si sono registrati dieci decessi, di cui cinque in Terapia intensiva.

Dei dieci pazienti deceduti sette erano non vaccinati e tre vaccinati, di cui uno senza la terza dose e due con vaccinazione completa. Otto decessi sono relativi a uomini, di 61, 67, 68, 69, 72, 79, 82 e 88 anni, due con altre patologie concomitanti all’infezione da Covid-19 e sei con severe comorbidità. Altri due decessi sono relativi a donne, di 58 e 83 anni, con gravi patologie concomitanti all’infezione da COVID-19.

La Direzione aziendale esprime profondo cordoglio e le più sincere condoglianze ai familiari delle vittime a nome di tutto l’ospedale”.

E ancora continua che “sono 113 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati al G.O.M.: 47 nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 41 in Pneumologia, 12 in Medicina d’urgenza, 3 in Ostetricia e Ginecologia e 10 in Terapia Intensiva”.

I pazienti deceduti sono 554.