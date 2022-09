Le aree interne del Paese e della Calabria rappresentano uno dei capisaldi per la resilienza del post pandemia ed il nuovo Parlamento dovrà mettere al centro il rafforzamento degli strumenti esistenti per meglio utilizzare anche i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Strategia Nazionale delle Aree Interne (S.N.A.I.) è lo strumento principe di questa nuova fase che deve aprirsi e che dovrà mobilitare non soltanto le ingenti risorse del PNRR ma anche quelle già stanziate dai precedenti Governi e dalla stessa regione Calabria nelle aree prescelte per la realizzazione degli interventi già individuati.

Il “tour” nell’Area del Reventino, che insieme al Savuto, è la prima area pilota dell’attuazione della S.N.A.I. in Calabria vuole testimoniare da un lato la necessità e l’urgenza di utilizzare, al più presto, i fondi nazionali e quelli del cofinanziamento regionale già garantiti alle comunità locali dell’area Reventino-Savuto e dall’altra sostenere le Amministrazioni Locali nella difesa di servizi essenziali quali la Sanità pubblica ed il trasporto pubblico locale nonché la protezione del manifatturiero che trova in quell’Area una delle sue punte di eccellenza.

Sono strategici ed irrinunciabili, in questa Area importante, i servizi garantiti dalle Ferrovie della Calabria, quelli sanitari che ruotano intorno al Presidio Ospedaliero di Soveria Mannelli ed alla Medicina territoriale e quelli dell’Istruzione cha vanno rafforzati non soltanto attraverso il rafforzamento delle competenze di base ma anche con una elevata informatizzazione funzionale al collegamento con le potenzialità imprenditoriali presenti sul territorio; la valorizzazione e protezione dei centri storici e dell’ingente patrimonio storico ed artistico, penso all’Abbazia di Corazzo, rappresentano il quadro d’insieme di un impegno che per il Partito Democratico assume una valore essenziale ed irrinunciabile.