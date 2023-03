In questi ultimi mesi diverse regioni italiane, Calabria, Lombardia, Basilicata, Emilia Romagna e altri, hanno pubblicato avvisi di bandi o progetti relativi alla realizzazione di impianti o iniziative legate allo sviluppo delle tecnologie a idrogeno.

Scelte coraggiose che guardano al futuro in un momento in cui però l’Italia, almeno a livello di infrastrutture, sembra fare piccoli passi indietro.

Se il Governo dell’ ex presidente Draghi puntava nel Pnrr a spingere su queste tecnologie, il nuovo esecutivo secondo quanto riportato nella relazione di Matteo Salvini relativa alle modifiche da richiedere a Bruxelles per il Pnrr sembra invece voler destinare i fondi altrove.

Per esempio verrà richiesto – anche se non ancora ufficiale – di cancellare alcuni progetti per la realizzazione di nove stazioni di rifornimento per i treni a idrogeno e traslare invece i 300 milioni necessari per iniziative di miglioramento della rete idrica.

Nelle modifiche si punta anche ad abbandonare, almeno momentaneamente, a 40 colonnine a idrogeno per i mezzi pesanti lungo la rete stradale. Scelte che sarebbero dettate anche da gare e bandi in passato andati semi deserti.

Le regioni però, almeno ad annunci, sembrano invece insistere sulla strada dell’idrogeno.

In futuro, l’idrogeno dovrà essere utilizzato anche in caldaie civili e industriali.

La Regione Calabria, sembra crederci nell’investimento ad idrogeno. Per questo motivo una ulteriore proroga si rende necessaria. Il primo bando scadeva il 10 febbraio 2023 prorogato al 20 febbraio. Adesso si impone un ulteriore presa di coscienza della politica nazionale nel prorogare almeno fino al 31 marzo il bando in questione. Bisogna dare l’opportunità a tanti imprenditori di poter utilizzare i 24, 5 milioni di euro destinati dal Pnrr allo sviluppo di energia ad idrogeno. Serve il sostegno bipartisan della politica per convincere il Governo nazionale nel non trascurare la Calabria verso l’investimento green nella nostra Regione.

Va ricordato che la Calabria partecipa al bando Pnrr del Ministero delle Infrastrutture per la sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale. La nostra Regione si è candidata per la realizzazione di una Centrale di produzione di idrogeno rinnovabile a Cosenza, che consentirà, nei tempi ristretti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (giugno 2026), di sostituire il tipo di fonte energetica dei treni di Ferrovie della Calabria. Il costo dell’intervento ammonta a circa 46milioni di Euro, interamente finanziati dal Fondo”.