Stamattina presso la Scuola Secondaria di I Grado dell’IC Monteleone Pascoli di Taurianova è stata celebrata la seconda parte della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità

La prima parte è stato un momento di preghiera con la Santa Messa celebrata dal Parroco Don Mino Ciano presso la Chiesa di Maria SS delle Grazie.

“Le parole sono importanti”, e gli organizzatori della Giornata delle Abilità hanno voluto ribaltare il concetto di dis-abilità per parlare di ABILITA’ insieme a chi vive ogni giorno sulle proprie “gambe” e non solo, delle importanti difficoltà.

Non solo parole, gli alunni hanno giocato a basket con i cestisti della BIC di Reggio Calabria, guidati dal loro Coach Antonio Cugliandro e da Amelia Cugliandro.

Non solo parole, ci sono stati momenti emozionanti ascoltando il rock di Vincenzo Guerrazzi in arte Vic, ormai ospite fisso della Scuola.

Non solo parole, ci si è indignati sentendo storie di diritti negati dalla viva voce dell’Avv. Oreste Albanese, Presidente della Città a Misura d’uomo, che da anni combatte contro le barriere architettoniche che amplificano le difficoltà di chi vive in carrozzina, rendendo difficile anche andare al Cinema.

Non solo parole, ma proposte concrete alla Amministrazione Comunale di Taurianova, rappresentata dall’Assessore alla Istruzione Angela Crea e dal Dott. Saverio Latella Responsabile dei Servizi Sociali.

Non solo parole nemmeno da parte del Lions club Vallis Salinarum di Taurianova rappresentato dal Presidente Dott. Rosario Iozzo e dal centro Riabilia con la Dott.ssa Concetta Delfino che hanno entrambe collaborato , contribuendo fattivamente alla organizzazione dell’evento.

La giornata è iniziata nell’aula Musikè con una introduzione coordinata dal Prof. Antonio Albanese, Referente del Team Inclusione.

Successivamente l’energia positiva degli “Abili” si è sparsa a macchia d’olio nei locali della Scuola, invadendo la Palestra, e il dibattito ha lasciato spazio al Rock di Vic nella stessa Aula Musikè.

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Concetta Muscolino ha fortemente voluto questa Giornata, e ha brillantemente sintetizzato il significato della Giornata delle Abilità sottolineando l’importante valore educativo del messaggio dato agli alunni.

Gli alunni che sono stati i veri protagonisti di oggi, i cittadini di domani, ed a cui la Scuola Media Pascoli vuole dare un impriting di Inclusione verso gli altri per una Società migliore, affinchè possano guardare sempre in alto nella vita. Come ha brillantemente esortato Don Mino Ciano prendendo spunto dallo sport del Basket che porta gli atleti a mirare sempre in alto per fare centro.

In conclusione, la Scuola Secondaria di I Grado G. Pascoli di Taurianova ha fatto davvero cEntro come si era prefissata nello slogan della manifestazione, lasciando dei messaggi positivi ai partecipanti e degli importanti messaggi educativi agli alunni.

Ha fatto cEntro anche nelle emozioni di tutti, e se oggi si parla di dedicare un’ ora di Educazione all’affettività nelle Scuole italiane, possiamo dire che una Scuola del Sud è precursore in questo da molti anni.