I volontari dei “Randagi della ferrovia di Taurianova”, ritrovano un cucciolo in mezzo a una “discarica” nei pressi nella contrada Pegara. I volontari hanno subito fatto l’appello per l’adozione del cucciolo ritrovato. In un sacco c’erano inoltre presumibilmente dei cani morti. Il problema del randagismo si ripresenta puntualmente.