Ideale abbraccio a fine turno per il collega che va in pensione dopo 37 anni si servizio.-

Questa mattina le sirene degli automezzi e gli uomini e le donne del Comando Provinciale di Reggio Calabria Distaccamento Polistena hanno salutato con un ideale grande abbraccio , al termine del turno , il Capo Reparto Alfredo GIANNOTTA, giunto al traguardo della pensione.- La sua lunga carriera pompieristica è iniziata nel lontano 1980 svolgendo il servizio di leva con 87^ Corso Vigili Ausiliari.- Il 10/07/1985 viene nominato Vigile Permanente dopo aver partecipato al corso di formazione professionale c/o le Scuole Centrali di Capannelle(Roma) viene destinato a Polistena .- Nel 2004 partecipa al concorso per sottufficiale e viene nominato Capo Squadra e per una breve parentesi presta servizio al Distaccamento di Siderno. Rientrato a Polistena, nel 2014 gli viene attribuito l’incarico di Capo Distaccamento che ha diretto anche durante questo difficile periodo di pandemia da Covid-19 ; nel 2018 raggiunge il grado di Capo Reparto.- Ha sempre dato prova di grande preparazione professionale , che gli ha consentito negli anni di affrontare con sicurezza e competenza ogni tipo di situazione nell’attività operativa quotidiana, così come nella gestione del personale. Inoltre si è sempre contraddistinto per la generosità, l’altruismo e soprattutto per le sue doti umane di essere sempre disponibile verso il prossimo, persona cordialissima e ben voluta da tutti in quanto ha avuto sempre una parola di conforto, aiuto e consiglio per tutti .-

Un felice augurio per un futuro ricco di soddisfazioni a nome di tutto il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.-