Numerosi Sindaci hanno scritto al Presidente f.f. della Regione Spirlì, al Commissario alla Sanità Guido Longo e al Commissario Straordinario ASP di Cosenza, Vincenzo La Regina sottolineando come “nei comuni guidati dai sottoscrittori del presente appello, la fase di vaccinazione relativa agli over 80, si è conclusa in tempi celeri grazie a una struttura organizzativa comunale che ha visto il coinvolgimento dei medici di base e del personale amministrativo.

Si è trattato-continuano- di un’idea vincente che potrebbe essere replicata anche per la nuova fase della campagna vaccinale che vedrà coinvolte le fasce d’età 70-80 anni e 60-70 anni.

Si tratta di un meccanismo rodato che potrebbe essere efficace nei comuni fino a 10.000 abitanti.

Affidare ai Sindaci questo importante passaggio-concludono- può rivelarsi fondamentale in un momento in cui c’è bisogno di correre per recuperare il tempo perduto.