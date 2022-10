CLEMENTE CORVO

La tanto attesa sfida di questo pomeriggio tra la squadra Stilo Monasterace calcio e la Gioiese, è stata vietata ai tifosi ospiti della Gioiese, in quanto come nell’ allegato comunicato inoltrato dalla società Stilo Monasterace, il campo locale attualmente non è dotato di settore ospiti come prevede la normativa. A tal proposito viene logico porsi una semplice domanda : Ma come fa la lega a creare tante, ma tante problematiche per l’omologazione degli Stadi a Gioia Tauro per poi omologare un campo che non ha il settore ospiti?