Grande successo per il concerto dei The Kolors, la band protagonista assoluta dell’estate 2023 con il tormentone “Italodisco” che, ieri sera, ha fatto ballare e cantare migliaia di cittadini e turisti in Piazza Indipendenza.

L’evento, inserito dal Comune nel cartellone delle feste civili in onore della Madonna della Consolazione, ha registrato l’apprezzamento del pubblico, più volte sottolineato dal leader del gruppo, Antonio “Stash” Fiordispino, ricevuto, nel pomeriggio di ieri, a Palazzo San Giorgio dal sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, dall’assessora alla Cultura, Irene Calabrò, dal consigliere comunale Carmelo Versace e dal consigliere delegato ai Grandi eventi, Nino Malara, che si è detto «entusiasta per la performance elettrizzante degli artisti e per la forte risposta da parte dei reggini».

«Eravamo certi del successo che avrebbe riscosso la proposta dei The Kolors», ha commentato Malara al termine dell’esibizione della band in Piazza Indipendenza. «La cosa che ci riempie di soddisfazione – ha aggiunto – è l’aver constatato il notevole ritorno in termini di presenze e, soprattutto, in chiave economica per l’indotto che ruota intorno a momenti di festa come questo».

«Il pienone di Piazza Indipendenza – ha proseguito il consigliere comunale – sottolinea la necessità di continuare a puntare sui grandi eventi per dare slancio e respiro all’economia e al commercio. I The Kolors, in questi mesi, si sono confermati artisti dal valore indiscusso, tanto che il singolo “Italodisco” è stato premiato come hit dell’estate. Dunque, possiamo tranquillamente affermare d’essere partiti col botto nel periodo dell’anno più atteso dalla comunità reggina».

«E’ stato davvero bellissimo vedere gente d’ogni età, famiglie e numerosi turisti – ha continuato Nino Malara – riempire Piazza Indipendenza ed i luoghi circostanti. Una festa nella festa, insomma, che conferma la bontà dell’azione messa in campo dall’amministrazione comunale. D’ora in avanti ci aspetteranno giorni ancora più intensi, carichi di eventi e iniziative grazie anche ad un programma dilatato nel tempo così da permettere il più alto coinvolgimento possibile. Sappiamo, infatti, quanto sia fondamentale portare i cittadini a rivivere le piazze e gli spazi aperti dopo la crisi pandemica ed in una fase storica ed economica particolarmente difficile».

Un sentito ringraziamento, infine, il delegato Malara lo ha riservato allo staff del settore comunale, alla macchina organizzativa ed alle forze dell’ordine che «hanno lavorato intensamente affinché il concerto si potesse svolgere nel migliore dei modi, garantendo il livello più alto di efficienza e sicurezza».