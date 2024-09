I “The Dreams al “Festival di Artisti di Strada” nella “Giornata sulla Sicurezza Stradale” e “Premio Simeri” a Simeri Crichi (Cz)

Grande successo per i “The Dreams” al “Festival di Artisti di Strada” venerdì 30 Agosto 2024, nella “Giornata sulla Sicurezza Stradale” presso la collegiata di Simeri Borgo (Cz). In una location magica, nei pressi del castello bizantino di Simeri costruito nel X sec. d.C. , ha avuto luogo il flash-mob con artisti di strada, che ha aperto la manifestazione. Trampolieri ( Thekla De Marco e Jhonny Rope) armati di cartelloni con messaggi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, hanno presenziato la parata dinanzi la Collegiata. Il sindaco Davide Zicchinella, ha presentato la prima edizione della “Giornata sulla Sicurezza stradale”. Il primo cittadino: 《nel nostro territorio, nello specifico nella SS106 jonica, abbiamo avuto un anno intenso, segnato da troppe giovani vittime della strada. Era necessario un momento di riflessione, come monito per le nuove generazioni. È importante investire sull’ educazione stradale. Abbiamo voluto associare un momento di gioia e di spensieratezza, con il “Festival Artisti di Strada”. Talentuosi artisti allieteranno le vie del borgo. Poi avremo il “Premio Simeri” con gli ambasciatori della sicurezza stradale 》. Al fianco di Zicchinella il baby Sindaco Giorgia Chirico; nonostante l’età, la piccola ha sostenuto quanto sia importante l’educazione stradale nelle scuole. Suo nonno è una vittima di incidente stradale. A seguire il convegno/dibattito in presenza di Anas, Carabinieri e Polizia, Vigili del Fuoco, consorzio scuole guida e associazioni. La manifestazione denominata “Premio Simeri” presentata dal noto giornalista tv Domenico Milani, con direzione artistica Francesco Davoli. Tra le autorità dell’arma dei Carabinieri, il Capitano Michele Gambuto e l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale, Filiberto D’Imperio. Da sempre impegnato in comunicazione e giornalismo. Ha portato all’attenzione un interessante video, mirato a fare prevenzione sulla sicurezza stradale. Per la Polizia presenti il Vice Questore aggiunto Dott. Corrado Caruso, Vice Ispettore Giuseppe Mancuso , il Consorzio Scuole Guida San Cristoforo e Anas. Sono stati premiati gli ambasciatori e le eccellenze sulla sicurezza stradale: il giornalista Angotti Michele, il sacerdote scrittore Francesco Cristoforo, Francesco Cuteri archeologo e docente, Francesca Larosa scienziata, Salvatore Spagnolo medico chirurgo di Simeri Crichi, Umberto Ursetta scrittore. All’interno della kermesse “Festival Artisti di Strada ”il trio musicale “The Dreams” formato da: Aurora Foti di Palmi(Rc) e Alice e Laura Gangemi di Reggio Calabria. Gruppo notato da Yari Carrisi Power, figlio del noto cantante Albano, che ha curato la copertina della locandina stile beet inglese. The Dreams è un trio musicale, ideato da tre giovani studentesse del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria. Le ragazze sono polistrumentiste e cantanti. Aurora è figlia d’arte del cantautore musicista folk Pasquale Foti, di Palmi(Rc), con cui si è esibita,nel maggio scorso, in tv Rai a “E Viva Il VIDEOBOX” di Viva Rai2, da un’idea di Fiorello. Le gemelle Gangemi sono anch’esse figlie d’arte di una nota attrice reggina Caterina Rescigno. Ma torniamo al trio musicale di Aurora, Alice e Laura. Venerdì 30 agosto 2024, si sono esibite all’ombra dei ruderi della Collegiata di Simeri Crichi(Cz), dove storia e arte s’incontrano. Hanno deliziato le strade del borgo, con un medley di canzoni dei Beatles, brani degli Oasis e Amy Winehouse. The Dreams hanno eseguito brani al pianoforte, percussioni, violino, basso, chitarra e cajon. Sorpresa della serata: con loro il noto drummer calabro-spagnolo Enzo Filippone di Palmi(Rc). Da anni Enzo è impegnato come batterista professionista, al fianco di star internazionali spagnole come “Melendi”. Il batterista palmese ha supportato il trio “The Dreams”, ha eseguito con loro alcuni pezzi al cajon e percussioni. Durante la serata nel borgo zona Castello Bizantino, hanno avuto luogo diverse attrazioni del Festival Artisti di Strada: trampolieri(Thekla De Marco e Jhonny Rope), ballerini aerei( Noemi Russo) , cantanti e musicisti( The Dreams di Foti Aurora e Alice e Laura Gangemi), spettacoli di danza e fuoco( Elena Performer) ,clownerie ( Jhonny Rope),caricaturista ( Concetta Fortugno), musicisti( the Harp di Stefania Binetti), musica onirica lirico (voce Thekla De Marco, violino Sonia Petruzza), equilibristi ( Quinto e Martina Italiano). Evento organizzato da “Etherea 4 elementi” di De Marco Thekla. Suggestive proiezioni video mapping sulle mure del castello e osservazioni astronomiche, hanno arricchito l’evento. Il trio “The Dreams” di Aurora , Alice e Laura ,con il prezioso batterista palmese-spagnolo Enzo Filippone, assieme a tutti gli artisti presenti, hanno chiuso il sipario del “Festival di Artisti di Strada” di Simeri Crichi (Cz).