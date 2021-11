I Sindaci della “Città degli Ulivi” esprimono solidarietà umana e istituzionale al Dott. Carmelo Impusino, Segretario Comunale presso il Comune di Galatro, che è stato aggredito nell’esercizio delle sue funzioni.

Il grave fatto accaduto testimonia le difficoltà in cui si trova ad operare chi lavora nella pubblica amministrazione, soprattutto in contesti sociali dove prevale il disagio e la conseguente esasperazione.

Ma chi, come il dott. Impusino, si trova in prima linea, unitamente agli amministratori, nel rilevante impegno dedicato alla gestione dell’Ente, non può essere lasciato solo.

In questo senso i Sindaci confidano nel sostegno delle istituzioni a fianco delle amministrazioni locali e di chi opera quotidianamente con dedizione e passione, nel rispetto dei principi di legalità, nel superiore interesse della comunità.

Auspicando che episodi del genere non si debbano più verificare si rinnova la solidarietà all’Amministrazione Comunale di Galatro e al dott. Impusino, del quale è riconosciuto l’alto profilo etico e morale, oltre alle acclarate doti professionali.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Francesco Cosentino Giuseppe Zampogna