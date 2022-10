I Sindaci dell’Associazione “Città degli Ulivi” rilevano con preoccupazione la recrudescenza del Covid 19 che continua a colpire, in diverse forme, parti rilevanti della cittadinanza.

Sulla base delle esperienze già vissute si rinnova la raccomandazione a lavorare, di concerto, per affrontare in tempo utile questa nuova ondata pandemica.

Questo rapporto tra istituzioni deve valere soprattutto per ciò che riguarda la campagna di ripresa delle vaccinazioni, di cui si parla in questi giorni.

A tal proposito è utile rammentare che i Sindaci, in prima linea nella lotta al Covid, hanno speso un patrimonio di energie positive, con uno sforzo straordinario in diversi settori, al fine di vincere questa sfida epocale.

Si è trattato di un lavoro immane che ha trovato forza e sostegno in alcuni uffici che, pur in una situazione di chiara difficoltà del servizio sanitario pubblico, hanno dimostrato grandi qualità umane e professionali.

I Sindaci non possono evitare di sottolineare il ruolo determinante svolto dal dott. Giovanni Calogero, nelle sue funzioni di Responsabile dell’USCA, per dare risposte adeguate, con spirito umanitario e competenza, ad un’utenza particolarmente colpita dalla pandemia e dalla mancanza di punti di riferimento certi.

In questo senso il dott. Calogero e il personale tutto che lo ha affiancato hanno dimostrato la capacità di proporsi quale punto di eccellenza nella campagna vaccinale in Calabria, diventando un luminoso esempio per tanti distretti sanitari.

A parere dell’Associazione bisogna ripartire da questi risultati straordinari, colti con il contributo determinante dei Sindaci, per affrontare nel migliore dei modi la rinnovata sfida del virus e la predisposizione di una campagna vaccinale all’altezza della gravità della situazione.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Francesco Cosentino Giuseppe Zampogna