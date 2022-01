L’Assemblea dell’Associazione Città degli Ulivi, riunitasi a Cinquefrondi, su richiesta del Comitato Direttivo, ha discusso le proposte relative all’adozione di misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 e per la gestione più adeguata della fase emergenziale attuale.

I Sindaci hanno preliminarmente rilevato il loro sostanziale isolamento nei processi decisionali che devono condurre ai provvedimenti necessari per contrastare la pandemia in atto stante la perdurante assenza di Enti ed istituzioni che dovrebbero fornire direttive ed indicazioni.

Dalla discussione è emersa la decisione condivisa di sospendere, in via cautelativa, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di acquisire ulteriori dati sull’evoluzione dei contagi.

È emersa l’esigenza di richiedere:

· l’istituzione di una Cabina di Regia, da insediare a cura della Prefettura e che, si occupi dell’intero ciclo di vaccinazione con l’indicazione di criteri univoci ed una programmazione tempestiva da estendere anche alla gestione dei tamponi e dei relativi tracciamenti. Il coordinamento dovrebbe riguardare anche la gestione dei Drive-in per i quali, i Sindaci chiedono, una valida programmazione che preveda l’organizzazione di sedute nelle diverse aree territoriali con indicazioni chiare e predeterminate;

· di valutare in tempi brevissimi, la possibilità di processare i tamponi anche negli ospedali di Polistena, Locri e Gioia Tauro per dimezzare i tempi di lavorazione e per alleggerire il laboratorio di Reggio Calabria. Inoltre, chiedono, la possibilità di vietare la vendita dei Test Rapidi che non consentono di avere un tracciamento attendibile;

· un ruolo di maggiore coinvolgimento dei Medici di Base e dei Pediatri che potrebbero svolgere un lavoro fondamentale in questa fase emergenziale;

· la necessita che, considerata la situazione di grave emergenza, l’Ospedale di Gioia Tauro sia convertito in Ospedale Covid con istituzione della terapia intensiva. Questa decisione assume carattere di particolare urgenza, in quanto, come si evince dall’allarme lanciato dal GOM, la disponibilità dei posti letto è ormai satura costringendo il trasporto dei pazienti anche fuori Regione.