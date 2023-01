In base a quanto stabilito dalla Giunta Regionale, con la Delibera n. 634 del 02 dicembre 2022, nella regione Calabria le vendite di fine stagione o saldi invernali per l’anno 2023 si svolgeranno dal 05 gennaio 2023, primo giorno feriale antecedente l’Epifania 2023, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni e quindi fino al 06 marzo 2023.

Rosario Antipasqua, Presidente AsNALI Calabria, sottolinea come “nonostante il periodo di grande incertezza che stiamo vivendo, la stagione dei ribassi rimanga sempre e comunque un momento molto atteso dai consumatori che, si spera, possa consentire almeno in parte recuperare il gap con le vendite degli anni passati ed attenuare gli effetti delle difficolta congiunturali economiche che vive il paese. È un momento per farci un regalo, per fare un regalo e dare un’iniezione di fiducia alle imprese del settore”.