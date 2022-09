Di Fameli Foti Rosa

Tanta attesa per il mega concerto di ieri 9 settembre 2022 tenutosi a Taurianova (Rc) in onore dei festeggiamenti in onore della Madonna della Montagna alle ore 22.00. I Ricchi e Poveri hanno riempito la piazza Giuseppe Macrí con tanto amore e note canzoni famose nel mondo. Sono tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti, con più di 22 milioni di copie; il secondo gruppo italiano per vendite, alle spalle dei Pooh, nati a Genova nel 1967. Negli anni ’70/’80 alcuni singoli hanno raggiunto la vetta delle classifiche italiane e internazionali: il successo sanremese La Prima Cosa Bella ( in coppia con Nicola di Bari), Che Sarà ( con José Feliciano) , Sarà perché Tiamo, Come Vorrei , Mamma Mia, Voulez Vous Danser, Se mi innamoro, Canzone d’amore e tante altre. Dopo cinquant’anni, la Reunion che da il nome al loro ultimo album prodotto dalla Sony Music. Oggi sono un duo musicale formato da Sotgiu e la Brambati . Nel 2020 Tornano come super ospiti al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, nella formazione originaria di quartetto vocale, rispettivamente : Angelo Sotgiu ( Il biondo), Franco Gatti ( il Baffo), Angela Brambati ( la brunetta) e Marina Occhiena. Artisti giunti dalla culla del cantautorato genovese, tranne Angelo che è di origini sarde ma cresciuto a Genova. La voce femminile soprano detta anche la “ brunetta” ha spiegato come sono nati:《eravamo quattro ragazzi conosciuti al mare, con due voci femminili e due maschili accompagnati alle chitarre che amavamo la musica 》.Il primo a scoprire il loro talento è stato il cantautore Fabrizio de André che li ha voluti a casa sua. Portati poi da Faber a Milano per un provino importante risultato negativo, ma spinti da Fabrizio a continuare. Con pochi soldi e tanta speranza la svolta per Roma dove Franco Califano ( il Califfo) li scopre e ne coglie le qualità. Li studia attentamente anche la loro situazione economica, che non era delle migliori . E cosi un giorno mentre mangiavano un panino in macchina il Califfo li sorprende e da lì nasce il loro nome. Franco Califano: 《 ragazzi voi siete ricchi di spirito e poveri di tasca! Vi chiamerò i Ricchi e Poveri!》. E da quel giorno cominciò il loro percorso artistico, discografico, tournée, e tanti successi che rimangono scolpiti nei cuori di tutti noi. La serata a Taurianova del 9 settembre 2022 si è conclusa ricca di canti, balli e tanta allegria. Angelo “ il biondo” e la “brunetta” hanno saputo cogliere il calore del pubblico di Taurianova e ricambiare con allegria accompagnati dai loro musicisti tutti calabresi. I Ricchi e Poveri salutano il loro amato pubblico con una delle loro più belle canzoni “ Mamma Maria”, in onore della Madonna della Mantagna, grazie ai quali sono giunti fin qui in Calabria.