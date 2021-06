Eppure mai ci poteva aspettare che anche i “Lordazzi” fossero premurosi, diciamo che rispettano il prossimo, credo sia una condizione che in questo terzo millennio dove questi esemplari di homini horribilis, delinquenti seriali avessero così tanta cura, quando nei loro “crimini” contro l’ambiente, insieme a quella indecorosa scenda dei cumuli di rifiuti davanti l’isola ecologica di Taurianova, mettessero un dispensatore per igienizzante per le mani (sic!). Dopo che sporcate, almeno disinfettatevi le mani, ma non le coscienze, quelle restano infette, maledette e indelebili di sporcizia nel tempo.

Oggi noi li rendiamo protagonisti dandogli la copertina principale del giornale, così si sentiranno orgogliosamente protagonisti perché in essi la vergogna è solo una mera chimera. Un qualcosa di oscuro come le loro putride coscienze di esempi di (maledetti) delinquenti.

Magari mentre noi scriviamo staranno a godersi sotto il sole una splendida giornata di mare e chi se ne frega, tanto mica sporcano casa loro, illusi, non sapendo che sporcando la città è casa loro.

Ma questi dopo anni di battaglie, questi (maledetti) Lordazzi, non demordono, sporcano continuamente, e poi magari sono gli stessi che si lamentano perché non viene tolta l’erbaccia vicino le loro case, si lamentano perché non raccolgono la spazzatura e che ne so, si permettono anche di criticare sindaci e amministrazione perché non funzionano. Sono esemplari delinquenziali da “abbattere”, una delle parti nocive e velenose per la città. Gentaglia senza onore né gloria e senza un briciolo di elementare educazione. Che siano (maledetti) i Lordazzi, umanoidi di difficile estinzione, come d’altronde gli i cretini del progetto ambizioso di De Gaulle (perdonate uno sfoggio culturale in mezzo a questa disamina ove si tratta esemplari sporchi e putrefatti di coscienza).

Eppure nei rifiuti abbandonati non c’è tanta “indifferenziata”, visto il problema che sta colpendo tutta la provincia reggina, e anche a Taurianova. Però è vero che l’isola ecologica è chiusa, ma la spazzatura stanno passando a raccoglierla. Tranne in quei giorni dove i lavoratori Avr hanno manifestato, giustamente, perché non venivano stipendiati. Ma i rifiuti vengono raccolti!

Noi a questo punto, non demorderemo e denunceremo sempre la questione, ma chiediamo a gran voce e nel gran silenzio di metterle due telecamere davanti l’isola ecologica, credo che farebbe anche respirare le casse comunali per le multe contro questi delinquenti.

Cos’altro dire se non augurare una buona domenica a questa Homini Horribilis e che siano (maledetti) i lordazzi o altra delinquenti, i quali non abbiamo altri aggettivi, possono godere un momento di relax, magari in compagnia di qualche medusa o che ne so, gli scoppia la fognatura a casa e dalla puzza dovranno restare fuori perché dentro hanno la stessa condizione che loro stessi provocano nell’ambiente. Noi saremo felici per loro… a pancia piena.

(GiLar)