Si comunica che il concerto dei Jalisse, previsto per il 13 agosto a Cinquefrondi, per sopraggiunti impegni tecnici, è stato posticipato al 17 Agosto.

L’Amministrazione Comunale e gli Artisti, tenendo molto alla realizzazione dell’evento tanto atteso, hanno superato gli imprevisti, al fine di regalare al pubblico una serata di emozioni e di grande musica.

Vi aspettiamo numerosi per questa prestigiosa serata.

– Venerdì 28 luglio 2023 è uscito il videoclip dei Jalisse che accompagna il loro nuovo singolo Perdono, già in radio e su tutte le piattaforme dal 30 giugno. Il video condensa in immagini emozionali ed intime al tempo stesso, il messaggio del brano, che vede come protagonista l’Amore. Un sentimento che Alessandra e Fabio con la loro vita privata ed artistica, non hanno mai smesso di testimoniare. Ad aprire e chiudere il videoclip, non a caso, Aurora, una delle figlie e Bruna, la mamma di Alessandra, per raccontarne ogni sfumatura, in qualunque stagione della vita. Un sentimento circolare, potente, con cui Alessandra e Fabio, nell’acqua, avvolti da una luce quasi abbagliante, con semplicità ci parlano della loro storia d’amore: sostenendosi a vicenda, nuotando insieme o stringendosi in un abbraccio.

Quante volte crediamo o fingiamo di perdonare, ma semplicemente passiamo oltre, senza affrontare davvero il problema?

La prevaricazione e il rimanere fermi sulle proprie posizioni pregiudicano del tutto la possibilità vera di trovare il modo di dialogare davvero con l’altro, qualunque esso sia.

Il Perdono è nel suo significato più profondo, un atto di umanità e generosità che non chiede nulla in cambio, ma al contrario annulla con sincera convinzione, qualsiasi rivalsa.

Il brano scritto da Alessandra e Fabio, arrangiato dal duo con la collaborazione del dj producer Mark Storm, è masterizzato da Marino De Angelis. Il video clip è stato girato a Jesolo, a Villa Tania, con la regia di Sergio Bonitti che ne ha curato le riprese anche con il drone. L’idea e la cura dell’immagine sono state realizzate insieme a Riccardo Piovesan. –