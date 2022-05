DI CLEMENTE CORVO

Avevamo sempre detto che la città di Gioia Tauro offre un settore giovanile di grandissima importanza, di grandissima rilevanza, di grandissimo spessore e per quanto tale deve essere consolidato, raggruppato, curato nei minimi dettagli. Infatti, quando tutto ciò si concretizza i risultati sono ben evidenti, sabato prossimo i giovanissimi Gioiesi si contenderanno il titolo di Campioni Regionali Calabresi contro la Morrone, nello Stadio Federale di Catanzaro. A tal proposito abbiamo ascoltato il Co-Presidente della Gioiese Nicola Pulimeni, il quale si é così espresso : ” Con mio grande orgoglio sabato 28 alle ore 15, 30 i nostri giovanissimi categoria under 15 disputeranno la finale Regionale presso lo stadio del Centro Federale a Catanzaro, contro la Morrone. Questo naturalmente non può che rendermi orgoglioso perché ho sempre detto che in una società oltre ad una prima squadra che per quanto possa ambire a vincere il campionati è necessario avere un vivaio importante. Dopo un solo anno di lavoro ho dimostrato che i nostri territori possono esprimere ragazzi di valore sia personale che tecnico, noi sabato ci incontreremo con una squadra titolata che è quella della Morrone. Sono fiducioso che esattamente come la partita di domenica scorsa dove i ragazzi hanno dimostrato una superiorità tecnica non indifferente mi regaleranno a me alla società ed a tutta la città un ulteriore soddisfazione, sono certo che loro possono accedere con grande orgoglio alle finali Nazionali che si disputeranno a Rimini”!