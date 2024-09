DI CLEMENTE CORVO

La Gioiese battendo il Cittanova ottiene la sua prima vittoria in questo campionato di Eccellenza, ribaltando di conseguenza il segno negativo in classifica.

Una vittoria molto importante, dopo una settimana veramente tortuosa per la società viola che si è dovuta cimentare con il rilascio degli svincoli a diversi giocatori che ne hanno fatto richiesta.

Nonostante La squadra si sia venuta a trovare all’improvviso decimata nell’organico, grazie alla grande determinazione è riuscita ad aggiudicarsi meritatamente il derby davanti ai numerosi tifosi accorsi allo stadio Pasquale Stanganelli.

La società nel frattempo sta correndo ai ripari e già nelle prossime ore compenserà la perdita dei vari elementi che hanno ritenuto di accasarsi altrove. Nel frattempo archiviata la prima vittoria c’è da pensare all’attesissimo derby della Piana con la Palmese che si disputerà oggi allo stadio Pasquale Stanganelli alle ore 15, 30 gara valevole per gli ottavi di andata della Coppa Italia dilettanti. Nonostante il giorno feriale c’è grande attesa in città, certamente tanta gente accorrerà allo stadio per sostenere i propri beniamini. Da evidenziare la presenza allo stadio, domenica scorsa del Sindaco Avv. Simona Scarcella e dell’assessore allo Sport Totò Parrelli, che hanno assistito alla prima gara di questo campionato di Eccellenza, a dimostrazione del grande attaccamento e dell’interessamento che questa amministrazione nutre nei confronti della società della Gioiese.