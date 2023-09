Oggi per la provincia di Reggio Calabria è una giornata storica due fischietti di Polistena Fazzari Vincenzo e Massimiliano Mileto sono stati designati dalla commissione mondiale dello C-SIT per disputare la finalissima valevole per il campionato mondiale di Calcio a 5 tra Francia – Portogallo. Un orgoglio per la cittadina di Polistena e per i due fischietti che dopo anni di sacrifici hanno raggiunto un traguardo molto importante.