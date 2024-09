Per Ilaria Mirabelli, la 38enne cosentina vittima di un incidente stradale, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti aperto in procura. Sono gli elementi certi di una vicenda drammatica che non si è però ancora chiusa. Perché attorno a quelle certezze aleggiano dubbi, sospetti, rumori, se la storia la si racconta in un altro modo: un auto con il parabrezza distrutto ma il cofano quasi intatto, un corpo sbalzato a 50 metri di distanza, le lesioni interne della vittima ed altro ancora, hanno consentito al procura ad aprire un fascicolo.

Ilaria Mirabelli è morta nel pomeriggio del 25 agosto in un grave incidente stradale. La donna si trovava alla guida di una Volkswagen, a bordo con lei il nuovo compagno. L’auto è uscita di strada a poche centinaia di metri dalla carreggiata.

Il corpo della donna è stato ritrovato a una cinquantina di metri dalla macchina; l’uomo invece si è salvato riportando ferite non gravi. Ma la vicenda, che è sembrata una tragica fatalità, per la famiglia è ancora tutt’altro che chiarita.

Al momento gli inquirenti indagano per omicidio colposo, ma il fascicolo aperto della procura di Cosenza resta a carico di ignoti. “Questo – ha spiegato l’avvocato della famiglia Mirabelli, Guido Siciliano. – limita lo spazio di manovra della difesa per comprendere quello che è successo il 25 agosto scorso sulla statale 18 bis”.