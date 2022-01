Coscienti delle difficoltà riscontrate in materia di contenimento del contagio, problema che ragionevolmente innesca ulteriori riflessioni in termini di responsabilità specifiche che saranno affrontate nelle sedi opportune, bisogna necessariamente discutere della pericolosa e controproducente condizione del Centro Vaccinale di Largo Bizzurro. Tale Centro, già protagonista di spiacevoli episodi durante la prima fase di inizio dei lavori, si trova adesso in grave difficoltà di gestione, poiché manca il necessario supporto ausiliario tale da garantire un corretto ed ordinato controllo. Non essendoci più associazioni, volontari o forze dell’ordine (se non il solo corpo della Polizia Municipale) a prestare servizio all’interno dei locali, gli aventi diritto si trovano a vivere continui disagi che sfociano anche in veri e propri episodi violenti. Ogni giorno si parla di nuovi litigi al Centro Vaccinale, di file interminabili, di disservizi dovuti alla carenza di personale. I medici del Centro, così come tutto il personale dell’Usca, trovandosi sommersi di lavoro e responsabilità, chiedono aiuto e supporto. Giungono a noi, d’altro canto, significative notizie riguardanti “privilegiati amici” accompagnati da esponenti politici locali, nella fattispecie dal Vicesindaco Caridi e dalla Consigliera Arcuri, direttamente all’interno delle stanze adibite per le inoculazioni, saltando le file che, a causa dei disservizi già esposti, si creano copiose. In una situazione già precaria, pensare di approfittare di tali contesti per scopi utilitaristici, ci sembra davvero inopportuno.

Dove sono finiti tutti i volontari, i politici e gli amministratori? Che fine hanno fatto tutti quelli che si fotografavano nel Centro Vaccinale indossando divise da infermieri o della Croce Rossa e pettorine del servizio d’ordine? Dove si nascondono adesso coloro i quali hanno strumentalizzato per scopi politici un’intera struttura sanitaria?

Oggi c’è davvero bisogno di sostenere questa struttura, senza selfie, senza pubblicità e senza favoritismi. Le istituzioni dovrebbero provvedere al più presto ad organizzare squadre di volontari a sostegno dei medici e del personale sanitario impegnato. Immergiamoci tutti, partiti, associazioni, cittadini, in una vasca di umiltà, dichiarando la nostra completa disponibilità per qualunque iniziativa che sia a sostegno del Centro Vaccinale di Largo Buzzurro.

Partito Democratico di Taurianova sezione “W.Schepis”