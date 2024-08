I Cugini di Campagna cantando sotto la pioggia a Spina di Rizziconi (Rc)

di Fameli Foti Rosa

Grande successo a Spina di Rizziconi(Rc) per la band storica dei Cugini di Campagna. Si sono esibiti domenica 18 agosto 2024, alle ore 21:00, in occasione dei festeggiamenti di San Rocco, in contrada Spina. Ben tre giorni di festa dal 16 al 18 agosto, grazie all’Associazione onlus San Rocco Spina” che ha curato sia lo spazio antistante il palco che l’area ristoro con panini e salsiccia. La band fondata nel 1970 da Silvano Michetti (batteria), gemello di Ivano Michetti ( chitarra) con ben 54 anni anni di musica sulle spalle. La band nonostante il tempo avverso ha abbracciato il pubblico cantando e suonando solo ed esclusivamente i loro più grandi successi senza tempo: Anima mia, Un’altra donna, Tu sei tu, Lettera 22, Meravigliosamente, Conchiglia bianca, ecc. Ivano ha presentato il brano portato al successo dai Maneskin “ Zitti e Buoni”, rivisitato a suo modo. Michetti Ivano:《quello che abbiamo detto è la pura verità ha spiegato il Michetti, chitarrista del gruppo . Si vede che ci hanno copiato palesemente gli outfit. Ci vestivamo così quando loro neanche erano nati, ma questo mi onora. I Maneskin hanno una grande immagine, sono stati studiati a tavolino, ma sono bravi ragazzi mi ricordano quando io ero giovane, sono di Roma come me. Noi l’abbiamo rifatta, la loro canzone “Zitti e Buoni” a nostro modo, con quei coretti è la fine del mondo, direi che abbiamo inserito un palese abbellimento alla canzone. La chiedono tutte le tv, è piaciuta tantissimo》. Ivano Michetti racconta, tra un brano e l’altro, del difficile momento che ha vissuto nel 2021 quando ha rischiato la vita perché colpito da ictus: 《 ho rischiato la vita, ricordo quando ero in sala operatoria ; fuori c’erano due miei cari amici, Lando Buzzanca e Catherine Spaak. Loro non ce l’hanno fatta ma io si. Li ricordo sempre con affetto 》.Il calore e l’affetto dei cugini di campagna in Calabria è stato ricambiato, e nonostante la pioggia hanno continuato a suonare sino a fine concerto assieme ai cori dei fan, sotto gli ombrelli. Ivano, Silvano, Nik e Tiziano vestiti con outfit stile anni ’70; rigorosamente quattro completi uguali con paillettes verdi sfavillanti. Pantaloni a zampa e scarpe con zeppe altissime; prima di salire sul palco le star si sono fatte rapire dal pubblico con selfie e strette di mano. I Cugini hanno saputo sorprendere tutti i presenti con gadget lanciati dal palco, nella prima parte del concerto. La formazione romana si è presentata con Nik Luciani il biondo iconico della band. Nel 2015 Luciani era stato costretto ad abbandonare, ma dal 2021 grazie alla riappacificazione con Ivano Michetti, i Cugini di Campagna sono tornati più forti che mai. Alle tastiere Tiziano Leonardi, alla batteria Silvano Michetti, voce Nik Luciani e alla chitarra il front-man, Ivano Michetti. Da qui nel 2023 la loro partecipazione a Sanremo con il brano “ lettera 22″ scritto da “la Rappresentante di Lista” piazzandosi al ventunesimo posto. I Cugini di Campagna hanno suonato e cantato fino a fine serata a Spina di Rizziconi, anche sotto la pioggia, un ritorno al passato dice Ivano. Come riportato sulla pagina Facebook dei Cugini di Campagna Pagina Ufficiale:《cantando sotto la pioggia ci ha fatto tornare indietro di decenni, e nonostante piovesse siete rimasti fino alla fine. Dirvi : vi ” amiamo ” è cosa poca》.