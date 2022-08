I consiglieri Metropolitani cdx Solidarietà all’On. Cannizzaro

Ferma condanna per il grave atto intimidatorio subito dall’on. Francesco Cannizzaro e piena ed affettuosa solidarietà al parlamentare e ai suoi collaboratori.

Esprimiamo la consapevolezza che la violenza e la tracotanza non fermeranno l’impegno che l’on. Cannizzaro ha sempre speso a favore del territorio.

Atti di questo genere, inqualificabili ed indegni di un paese civile, non potranno spostare indietro le lancette della storia facendo arretrare le condizioni di vivibilità che faticosamente la classe dirigente di questo territorio sta costruendo con fatica ed abnegazione.

All’on. Cannizzaro la nostra vicinanza e il necessario sostegno personale ed istituzionale per restituirgli la necessaria serenità in un momento di particolare impegno politico per il Paese.

Auspichiamo vivamente che venga fatta piena luce sull’accaduto e si chiuda una triste pagina della vita politica reggina e nazionale.

I Consiglieri Metropolitani

Dott. Domenico Romeo

Dott. Giuseppe Zampogna