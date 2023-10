I Consiglieri comunali di minoranza di Villa San Giovanni chiedono risposte all’Amministrazione Caminiti

Dopo l’incontro avuto dall’Amministrazione Caminiti con i rappresentanti di RFI e Stretto di Messina,

rimangono diverse perplessità.

La sindaca più volte ha parlato in teoria di “inclusività” ma nei fatti, anche in relazione alle opere più

importanti e alle decisioni rispetto il futuro infrastrutturale di Villa San Giovanni, non ha mai coinvolto noi

consiglieri di minoranza, costretti a conoscere “lo stato dell’arte” solo dalle comunicazioni sulla stampa.

Con riferimento al restyling del Lungomare, nulla di nuovo appare all’orizzonte dopo la consegna parziale

della prima parte dell’opera che non ha consentito una totale fruibilità degli arenili, considerata anche la

mancanza degli accessi a mare e di tante altre opere previste nella progettazione della suddetta opera.

Da quanto si evince attraverso la nota dell’Amministrazione, si parla di una disponibilità alla consegna di tutta

l’area, come se la stessa consegna non sia avvenuta al momento del completamento delle procedure di gara

con tanto di cartellonistica su Cannitello ed all’inizio della Variante ferroviaria che indica i tempi di

realizzazione, ad oggi evidentemente non rispettati.

Passando invece all’opera destinata a cambiare il volto non solo di Villa San Giovanni ma dell’intera Calabria,

ovvero il Ponte sullo Stretto, l’Amministrazione Caminiti non ha inteso comunicare in modo netto ed

inequivocabile la sua reale posizione, tutto ciò mentre esclude dal dialogo istituzionale le parti politiche di

nostro riferimento presenti in consiglio, che da sempre si dichiarano favorevoli alla realizzazione del Ponte

sullo Stretto.

Su un tema di enorme valenza e che deciderà il futuro della nostra città, l’amministrazione comunale appare

ancora indecisa o in forte difficoltà a causa delle diverse “vedute” interne rispetto alla realizzazione della

mega opera.

Tutto ciò non può che essere stigmatizzato da noi Consiglieri di minoranza che veniamo privati della

partecipazione alla scelta più importante che riguarda i nostri territori, in controtendenza con tutte le

amministrazioni del passato di qualsiasi colore politico che hanno aperto importanti discussioni all’interno

del Consiglio Comunale su questioni infrastrutturali del territorio.

Basti ricordare l’accordo di programma, il cui rifinanziamento è avvenuto anche grazie all’impegno della

deputazione locale di colore politico avverso al governo comunale o alle precedenti approvazioni dei progetti

di riqualificazione del lungomare, anch’essi deliberati all’unanimità dal consiglio comunale. Oggi invece ci si

limita a comunicare alla minoranza per il tramite dei quotidiani locali circa l’andamento di riunioni con i

soggetti interessati, ovvero RFI e Stretto di Messina.

Quanto rappresentato, genera all’interno dell’opposizione in Consiglio Comunale notevole preoccupazione,

per questi motivi chiediamo in modo ufficiale alla sindaca Caminiti di poter avere un’interlocuzione con

l’Amministrazione Comunale e con gli organi direttamente interessati, ovvero RFI e Stretto di Messina, anche

nella sede del Consiglio Comunale villese. Tutto ciò, al fine di poter approfondire nel dettaglio e attraverso un

dialogo costruttivo questioni di vitale importanza che riguardano lo sviluppo turistico e conseguentemente

economico dell’intera Città.

Villa San Giovanni, 18/10/2023

I Consiglieri comunali di minoranza di Villa San Giovanni

Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco