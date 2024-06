Il Nostro Sindaco per esternare la buona riuscita del suo operato fa pubblicare un articolo sulla Gazzetta del Sud, dove sottolinea che le rotonde sono fondamentali per il nostro territorio.

Siamo sicuramente tutti d’accordo con il Signor Sindaco, ma è anche importante la messa in sicurezza delle strade già esistenti, dove si trovano numerose buche e pericoli di altro genere. Esempio è il lampione caduto, sito all’interno dello spartitraffico dell’incrocio della strada che porta a Giffone, pericoloso per l’incolumità delle persone, in quanto vi è presente corrente elettrica e non ancora messo in sicurezza.

Sembra che il primo pensiero dell’Amministrazione sia soltanto quello di realizzare nuove rotonde stradali.

La stessa Amministrazione, a parere nostro, dovrebbe dare priorità alla messa in sicurezza delle strade urbane ed extraurbane del Comune di Maropati e della frazione di Tritanti, per salvaguardare la sicurezza degli automobilisti che le percorrono quotidianamente.

Inoltre, potrebbe pensare alla realizzazione dell’illuminazione della strada provinciale Sp44 frazione Tritanti, che sicuramente non rientra tra le opere primarie per la stessa Amministrazione e alla quale non viene data la stessa importanza delle rotonde!

Ad oggi ribadiamo che le rotonde possono essere utili agli automobilisti ma la manutenzione ordinaria delle strade Comunali ed extraurbane, risulta essere fondamentale per la sicurezza dei cittadini….

I Consiglieri

Ferrentino Andrea

Adornato Angelo