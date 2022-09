Sono i colori che dipingono la gloriosa maglia del Cittanova Calcio, allestita per il campionato 2022-2023.

La celebrazione della città, della tradizione e della storia societaria del Cittanova Calcio vengono esaltati nella prima maglia ufficiale di gara.

La nuova ” Home” ha il collo a v ed è nel tradizionale colore giallorosso.

La seconda maglia invece, è bianca con sfumature giallorosse, graficamente molto suggestiva

Nelle divise ufficiale presenti i loghi degli sponsor: Stocco e Stocco, C M S C di Condomitti, Autotrasporti F.li Gerace, Despar F.li Fazzari e Ortofrutta Morano.

Anche questo ulteriore tassello conferma il costante impegno della società per definire ogni minimo dettaglio utile ad affrontare la difficile sfida del nuovo campionato.

Il presidente Guido Contestabile ha brevemente dichiarato

” La presentazioni delle nuove maglie, è sempre un momento emozionante all’inizio della stagione: sono il nostro simbolo, sono ciò che ci distingue in tutto il mondo e per cui scendiamo in campo in difesa. Un ringraziamento va ai nostri sponsor tecnici da sempre vicini al Cittanova Calcio e soprattutto ai partner che hanno creduto e investito nel nostro progetto.