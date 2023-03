I Circoli del Partito Democratico di Polistena e San Giorgio Morgeto esprimono piena solidarietà e vicinanza alla Cooperativa Progresso e Lavoro, significativa realtà imprenditoriale che opera da decenni nel nostro territorio, che nella serata del 15 marzo scorso è stata fatta oggetto di un grave atto intimidatorio perpetrato su un cantiere a Roccella Ionica, dove si stanno realizzando i lavori commissionati da quel Comune al Consorzio Conscoop di Forlì, il quale li ha affidati oltre che alla CPL di San Giorgio Morgeto anche alla Cooper.Po.Ro. Edile di Rombiolo, alla quale pure va la nostra solidarietà.

Il vile attentato di puro stile mafioso ha danneggiato col fuoco alcuni allestimenti di cantiere ed è un chiaro avvertimento di cui vanno al più presto individuati esecutori e mandanti.

Entrambe le cooperative operano rappresentano una realtà importante per la Calabria intera e sono un presidio di legalità e di rispetto dei diritti dei lavoratori, agendo nell’ottica della mutualità per dare un lavoro dignitoso e regolare alle proprie maestranze.

I Circoli del PD di Polistena e San Giorgio Morgeto si schierano accanto a queste fondamentali realtà sociali ed imprenditoriali ed auspicano che gli Organi preposti diano rapidi e significativi segnali, in modo da stroncare una spirale che potrebbe, in una fase nella quale si predispongono importantissimi finanziamenti per opere pubbliche legate al PNRR, aprire scenari preoccupanti contrari allo sviluppo del nostro territorio ed agli interessi delle nostre popolazioni.

I Segretari di Circolo

Policaro – DeMaria