Nei giorni scorsi i militarin della Stazione Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, con il supporto della Stazione Carabinieri Forestale di Spilinga, hanno deferito alla competente A.G. tre soggetti che, a vario titolo ed in concorso tra loro, si rendevano responsabili del taglio di 164 piante di eucalipto e pino, effettuato all’interno di un’area di particolare interesse ambientale, ricadente in area sic – zsc all’interno della rete natura 2000 e sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, lungo la fascia litorale del comune di Pizzo (VV), località

“Colamaio”.

Il taglioo indiscriminato di queste piante, oltre a deturpare la bellezza del paesaggio, rappresenta un grave danno per gli agricoltori, vista la funzione che queste pinete frangivento hanno, a protezione delle colture dal vento che giunge dal mare rovinando coltivazioni e alberi da frutto.

Le piante, i cui tronchi raggiungevano in molti casi diametri di notevoli dimensioni,

sono state poste sotto sequestro.