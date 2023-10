I cani del Reparto Nucleo Cinofili Anpas croce verde Catanzaro vanno ad incontrare i bambini dell’I.C. Catanzaro Nord Est Manzoni

Sono state giornate speciali, quelle del 18, 19 e 20 ottobre, per i bambini dell’I.C. Catanzaro Nord Est Manzoni, diretto dal Dirigente Giulio Comerci, che hanno ricevuto la visita di Mae, splendido esemplare di Labrador accompagnato dal suo Istruttore e Conduttore Giancarlo Silipo Vigile del Fuoco precario appartenente al Comando Provinciale di Catanzaro e Volontario del Reparto Nucleo Cinofili ANPAS Croce Verde Catanzaro, con la qualifica professionale e specializzazione di Unità Cinofila di Salvataggio (mare, laghi e fiumi). L’incontro con i bambini è stato un momento tenerissimo i cani, che sono i migliori amici dell’uomo ma dei bambini in particolare, possono essere ottimi compagni di gioco e di compagnia e possono essere un supporto per chi soffre e, anche, risultare utilissimi in situazioni di emergenza e calamità naturali. È certamente più semplice vedere i cani da salvataggio in azione durante l’estate, mentre insieme ai loro conduttori/istruttori, sono impegnati nei servizi di pattugliamento delle spiagge o a bordo delle Motovedette della Guardia Costiera al fianco dei militari per garantire la sicurezza in mare ed in molte occasioni, ad essere stati salvati, sono stati proprio dei bambini. Mae U.C. ha espletato, in quattro anni di servizio operativo, insieme a Giancarlo molteplici salvataggi e recuperi di bagnanti, sia adulti sia bambini in difficoltà e, inoltre, sono stati l’unica Unità Cinofila ad essere stati impegnati nella strage di Cutro, coordinati dal Comando della Capitaneria di Porto di Crotone. La visita di Mae e Giancarlo ha rappresentato un grande gesto di solidarietà, un gesto fatto per far sorridere i nostri “cuccioli” e per diffondere la cultura dell’aiuto e dell’attenzione verso il prossimo. Mae e Giancarlo sono operativi ed al servizio di tutti gli Organi Istituzionali e di soccorso tutto l’anno, e quando non sono impegnati a livello operativo, si donano e impiegano il loro tempo nel sociale proprio per diffondere un messaggio di solidarietà concreto. I bambini hanno ascoltato attentamente le spiegazioni che hanno suscitato grande attenzione e molta curiosità, infatti, le domande sono state numerose sia riguardo l’attività addestrativa sia sulle attività di soccorso. In assoluta sicurezza Mae ha svolto una serie di dimostrazioni ed i bambini hanno potuto “toccare con mano” l’abilità di Mae ed hanno, anche, capito l’importanza della massima cautela quando si è a mare e del rispetto delle regole per preservare la propria incolumità.