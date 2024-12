I.C. Carducci-V. da Feltre: alunni al Senato con il progetto “Io come te” – Inclusione e diritti umani

Gli alunni delle classi 3C e 3H della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V. da Feltre” di Reggio Calabria hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del concorso “Testimoni dei Diritti” promosso dal Senato della Repubblica in collaborazione con il MIM. L’iniziativa ha guidato i ragazzi in una riflessione profonda sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata il 10 dicembre 1948, e sull’importanza di inclusione, rispetto e uguaglianza.

La rappresentanza della scuola reggina è stata guidata dal dirigente scolastico, prof.ssa Sonia Barberi. Gli alunni sono stati accompagnati dalle loro docenti.

Il progetto ha affrontato il tema della disabilità, partendo dalla realtà della nostra scuola e dai compagni con difficoltà diverse. Parole come immedesimazione e rispetto sono state il filo conduttore di un percorso che è andato oltre lo studio teorico: i ragazzi hanno partecipato a laboratori Braille e LIS, analizzato i facilitatori presenti nella scuola e incontrato realtà locali impegnate nell’inclusione.

Insieme ai ragazzi del “Centro Fondo Versace” della Piccola Opera “Papa Giovanni” e ai volontari del servizio civile, è nata un’opera simbolica: tante casette uniche, unite a formare una cornice che abbraccia il mondo. Ogni elemento, con le sue particolarità, trova il suo posto, dimostrando che nessuno deve essere escluso.

“La diversità è una ricchezza: è stato il messaggio dell’I.C. Carducci-V. da Feltre” ha dichiarato la dirigente Sonia Barberi. “Ognuno di noi, con le proprie capacità – ha proseguito – contribuisce a creare qualcosa di straordinario. È nell’armonia della pluralità che costruiamo un futuro più giusto per tutti”.

La dirigente Barberi e tutte le componenti dell’Istituto reggino hanno inteso rivolgere un ringraziamento speciale al Senato della Repubblica e al Ministero dell’Istruzione per questa straordinaria opportunità di crescita e riflessione.