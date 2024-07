DI CLEMENTE CORVO

I ballerini Rocco Gaglio e Ylenia Mancuso, maestri di danze latino americane della scuola GaglioDanceAcademy di Gioia Tauro, il 5 luglio sono saliti sul terzo gradino del podio al campionato italiano che si è svolto a Napoli.

Una coppia di classe internazionale della federazione WDO(una delle federazioni più importanti nel mondo del ballo), fanno parte del national team IDF e rappresentano l’Italia nel Mondo.

Giorno 7 luglio in Danimarca hanno disputato il campionato europeo, dove si sono posizionati tra i primi 12. Ad aprile 2024 hanno partecipato anche al campionato del Mondo che si è svolto in Polonia, classificandosi tra le prime 12 coppie.

Rocco, di origini calabresi, nato e cresciuto a Gioia tauro, sin da piccolo con la passione per il ballo, muove i suoi primi passi nella Piana, per poi trasferirsi dall’età di 14 anni fuori regione per inseguire il sogno di diventare quello che è oggi: un ballerino professionista.

Ylenia, di origine siciliana, nata e cresciuta a Catania, si trasferisce da piccola a Bologna per inseguire, anche lei, il suo sogno, e adesso balla insieme a Rocco da 4 anni.

Vivono attualmente a Desenzano del Garda e sono presenti nella scuola a Gioia Tauro ogni mese per seguire i ragazzi.

Sabato 13 luglio si esibiranno al saggio della scuola che si terrà sul lungomare di Gioia Tauro.