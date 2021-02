Hype Next: tutti i vantaggi della nuova carta di debito senza vincoli di deposito

Pagare con una carta, di credito o di debito che sia, presenta numerosi vantaggi: innanzitutto non si deve fare affidamento sul contante disponibile al momento e poi l’operazione è decisamente più veloce. Non solo, ma con carta si possono anche fare acquisti sul web in tutta sicurezza nei più svariati e-commerce.

Se la carta di credito si “appoggia” direttamente sul conto corrente principale, quella di debito è una vera e propria ricaricabile: ciò non rappresenta affatto un limite ma, anzi, ne fa uno strumento realmente versatile da fornire del denaro necessario solo quando serve. Sono molteplici le ricaricabili che hanno peculiarità tali da simulare un conto corrente, grazie ai codici IBAN ma tra queste la hype next è certamente tra le migliori sul mercato.

I vantaggi di Hype Next

La carta di debito hype next fa parte del circuito Mastercard e ad emetterla è l’altrettanto nota Banca Sella. Come già accennato, è dotata di un suo codice IBAN, quindi è come se fosse un conto corrente virtuale sul quale si posso fare tutte le operazione principali: inviare e ricevere bonifici, inclusi quelli relativi a stipendio o pensione, ed effettuare pagamenti di ogni genere.

Mentre sui bonifici non vi sono commissioni (a parte nel caso in cui la valuta sia differente e il tasso di cambio sfavorevole), i bollettini presentano spese minime che non superano i 2 euro e sono inclusi quelli bianchi, quelli premarcati, i CBILL, i pagoPa, i RAV e i MAV che, a differenza di tutti gli altri sono, ancora una volta, gratuiti. Inoltre, è consentita anche la domiciliazione delle bollette per pagare le utenze senza pensieri.

Ma uno dei vantaggi maggiori consiste nel poterla ricaricare illimitatamente e quindi fare spese senza vincoli fino a un massimo di 50 mila euro: l’unico limite è rappresentato dal prelievo di contanti che non può superare i 500 euro giornalieri e i 2500 mensili. In tal senso, anche i costi della ricarica sono pari a zero, eccezion fatta per quella effettuata con denaro liquido che ha una commissione di 2 euro. Si può, in generale, ricaricare la Hype Next con bonifico, attraverso un’altra carta o un altro account.

La carta si può richiedere già a partire dai 12 anni di età ed è quindi adatta ai giovanissimi come agli adulti che necessitino di una carta di debito davvero completa. La tutela dei depositi fino a 100 mila euro consente di usarla serenamente ed è anche adatta a pagamenti con app per smartphone, tablet e persino smartwatch, come Apple Pay, Google Pay e Garmin Pay.

La Hype Next può essere impiegata per entrare a far parte di programmi cashback: si tratta di una metodologia di sconti che rimborsa percentuali di spesa sia nei negozi fisici che negli e-commerce aderenti. Pagando con essa, si possono sfruttare i cashback ove disponibili. Tra le altre possibilità interessanti occorre citare quella di acquistare e vendere criptovalute direttamente dal proprio account, nell’ottica di eventuali operazioni di trading, oppure l’utilissima funzione salvadanaio. Quest’ultima consente di stabilire degli obiettivi di risparmio e mettere letteralmente da parte piccole cifre prestabilite come in un vero salvadanaio, anche se virtuale.

La carta comprende anche un’assicurazione contro i furti da ATM e sugli acquisti online, un supporto clienti dedicato tramite mail, chatbot e filiali fisiche e il canone mensile è di soli 2,90 euro mensili.

Richiedere la Hype Next è piuttosto semplice: basta registrarsi sul portale dedicato, inserire i propri dati e scegliere la carta desiderata (in questo caso la versione Next). In pochi minuti in conto virtuale sarà aperto e la carta fisica arriverà direttamente all’indirizzo fornito nel giro di alcuni giorni.