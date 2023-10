Un uomo di 48 anni di Cosenza è morto per un malore mentre era alla guida della sua auto. Secondo i primi accertamenti, il 48enne stava percorrendo Viale della Regione quando si è sentito male: l’auto, senza controllo, è quindi andata a sbattere contro altre vetture parcheggiate ai lati della strada. Il fatto si è verificato nella notte, a poca distanza del pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza. Sul posto i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e la polizia locale.