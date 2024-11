TOPONOMASTICA – REVOCA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.16 DEL 16.02.2022 E SS.MM.

Sembra che più che l’Amministrazione del futuro, l’Amministrazione Zirilli sia concentrata a cancellare ogni segno dell’amministrazione passata impiegando il prezioso tempo non a fare ma a distruggere.

Duole che a farne le spese, oltre che al politico e statista Bettino Craxi, siano proprio i cittadini più illustri e degni della memoria, coloro che si sono distinti e hanno dato lustro al paese.

Il Preside Pietro Autelitano, Consigliere comunale di lungo corso e indimenticato Dirigente scolastico;

Il Prof. Filippo Violi, coordinatore dell’Istituto Ellenofono Regionale, che in collaborazione con il Professor Costantino Nikas, con i loro studi hanno contribuito ad un’autentica rinascita culturale del territorio, proiettando l’immagine della Calabria ben oltre i confini nazionali;

il dottor Antonio Licordari che ha saputo primeggiare nel mondo giornalistico esaltando attraverso la cronaca la terra di Calabria;

Il professor Pasquino Crupi, letterato, scrittore e politico, capo della Consulta Regionale per la cultura della regione Calabria e dell’ARECU nonché Rettore Universitario, cultore delle Minoranze linguistiche e delle etnie locali.

Le docenti Antonia Zappia e Francesca Tuscano, educatrici di numerose generazioni di studenti e maestre di vita.

La studentessa istriana Norma Cossetto, vittima di violenza fisica e ideologica, infoibata.

La revoca della toponomastica evidentemente risulta essere il problema prioritario per l’Amministrazione Zirilli che continua in un’ottica di rivalsa nei confronti della Giunta precedente, violando la memoria di cittadini illustri a favore di visioni personalistiche. La singolare nota della Prefettura cui l’Amministrazione Comunale si riferisce, citandola nella delibera di Giunta, a schermatura, non annulla la reale volontà di cancellare la memoria di coloro che hanno lasciato un segno. Ci auguriamo che ci sia un ripensamento e l’Amministrazione riconosca lustro agli uomini scelti, non vanificando il lavoro svolto, a danno di una corretta gestione della Res Pubblica.

IL GRUPPO CONSILIARE BOVA MARINA PROGETTO FUTURO