Riceviamo e pubblichiamo

Avendo ricevuto invito telefonico a indicare l’ Iban per l’accredito degli emolumenti per come da

normativa, i Consiglieri Comunali aderenti al Gruppo Consiliare “Per Cittanova 4.0 Cannatà Sindaco, nel

reiterare quanto già espresso in sede di Consiglio Comunale, confermano la propria volontà di non

percepire le indennità che gli spettano per tutta la durata della consiliatura e chiedono nel contempo di

voler destinare tali somme in forma di contributo a famiglie che si trovano in situazioni di precarietà

economica.