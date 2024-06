Siamo lieti di annunciare che gli studenti del Liceo “G. Rechichi” porteranno in scena il musical Grease, un vero e proprio cult che ha appassionato intere generazioni.

Grease vi trasporterà nella Rydell High School, dove Danny Zuko e Sandy, due ragazzi innamorati, si ritrovano dopo l’estate a vivere nuove avventure tra amori, amicizie e contrasti tra T-Birds e Pink Ladies.

Le musiche indimenticabili come “Summer Nights”, “You’re the One That I Want” e “Greased Lightning” accompagneranno le divertenti coreografie e le esibizioni degli studenti che, con dedizione ed entusiasmo, hanno lavorato per portare in scena questo spettacolo, curando ogni dettaglio con passione e professionalità. Le loro voci, le loro danze e la loro energia contagiosa conquisteranno il pubblico sin dalle prime note, regalando a tutti un tuffo nel passato e un’esperienza memorabile.

Un’occasione imperdibile per rivivere l’atmosfera frizzante degli anni ’50 e immergersi in una storia ricca di emozioni.

Appuntamento il 9 giugno 2024, alle ore 20.30, presso il palazzetto dello sport “Italo Bonini” a Cinquefrondi