Grazie al lavoro meticoloso della Divisione Polizia Anticrimine, sono state adottate numerose

misure di prevenzione personale, tutte a firma dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Tali

provvedimenti rappresentano un elemento fondamentale per la tutela della legalità ed il

rafforzamento della sicurezza in un territorio particolare come Catanzaro Lido, ove si sono

verificati recenti episodi delittuosi. In particolare sono state adottate:

2 Sorveglianze Speciali (una a carico di un soggetto [cl.1997] residente nel quartiere di Catanzaro Lido

resosi responsabile di reiterati reati che hanno messo in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica; ed

un’altra a carico di un soggetto [cl.1992], sempre residente nel quartiere di Catanzaro Lido, resosi

responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia);

3 DACUR (c.d. DASPO Willy –1 a carico di un soggetto [cl.2001] residente nel quartiere di Catanzaro

Lido resosi responsabile di furto aggravato in danno di un pubblico esercizio; 1 a carico di un soggetto

[cl.2001] residente nel quartiere di Catanzaro Lido resosi responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale e

tentato furto aggravato in danno di un bar-tabaccheria); inoltre un DACUR per stupefacenti è stato emesso

a carico di un soggetto [cl.1978] residente nel quartiere di Catanzaro Lido resosi responsabile di detenzione e

spaccio di sostanze stupefacenti in corrispondenza dell’entrata di un ristorante;

20 Avvisi Orali (di cui 1 a un minorenne),

16 Avvisi Orali Aggravati (a seguito di sentenza di condanna irrevocabile per i reati di furto aggravato,

indebita percezione del reddito di cittadinanza, truffa, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio,

evasione e ricettazione, tutti commessi nel quartiere di Catanzaro Lido da soggetti residenti nel medesimo

quartiere).

Sono stati, inoltre, ben 14 i Fogli di Via Obbligatori irrogati, con divieto di ritorno nel Comune di

Catanzaro per 4 anni.

Va immediatamente evidenziata l’importanza di un’azione incisiva nel quartiere di Catanzaro

Lido, che ha coinvolto tutte le risorse disponibili per garantire un controllo capillare del territorio e

una risposta concreta ai bisogni della comunità, nonché per contrastare con determinazione ogni

forma di illegalità, lavorando al fianco dei cittadini e per i cittadini, affinché possano vivere il

territorio in totale sicurezza, specialmente in un momento come quello delle festività, che richiede

una vigilanza ancora più attenta.