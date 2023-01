Anche quest’anno, Graziano Tomarchio con la sua troupe ha documentato la 44° edizione del SIGEP (Salone Internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione) svoltasi a Rimini dal 21 al 25 gennaio 2023. Una grande kermesse che anche in questa edizione si è confermata come l’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale, all’Arte del Dolce e alla panificazione.

Una vetrina per eccellenza del settore dolciario artigianale che ha visto una vasta partecipazione dei pasticcieri, gelatieri e panificatori calabresi i quali hanno valorizzato e rappresentato la loro professionalità e creatività, al fine di promuovere i dolci tipici, gelati artigianali e prodotti da forno realizzati con materie prime di alta qualità legate al territorio della nostra regione.

Graziano Tomarchio con la sua presenza e professionalità che da anni lo contraddistingue, al Sigep 2023 ha documentato e ha voluto dare voce e risalto soprattutto a questi artigiani, grandi maestri pasticceri, gelatieri e panificatori, eccellenze della Calabria.

Lo speciale su questo eccezionale evento che ha visto la grande presenza degli addetti ai lavori del settore della nostra regione lo potrete vedere prossimamente su Telespazio Tv, Calabria Tv, Italia e Calabria Reportage.