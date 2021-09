“Ernesto Magorno siede in Senato con i voti degli elettori del Partito Democratico della Calabria a cui ha rubato la rappresentanza e non pago di ciò azzarda una prosopopea ridicola oltre che vergognosa a cui i calabresi sapranno dare risposta a tempo debito”.

Così il commissario calabrese del Partito Democratico, in un’iniziativa a sostegno di Amalia Bruni.

Graziano continua, “La verità è che Magorno in Calabria non si schiera perché teme la performance, un politico dalle mille facce che a queste regionali voterà a destra pur sedendo in Parlamento tra i banchi della sinistra e con i voti della sinistra. L’elezione di Amalia Bruni alla guida della Regione Calabria -conclude- spazzerà via questo modo di fare politica, la trasparenza nelle scelte e nelle battaglie a cui dare sostegno sarà per noi una priorità. Sempre.”

La replica di Ernesto Magorno:

“Il Commissario del Pd, Stefano Graziano, ha tuonato contro la mia persona. È curioso – scrive in un post su Facebook – prendere lezioni da un plurisconfitto e “plurifalsario”. Gli elettori calabresi sono intelligenti e sanno distinguere l’oro dal piombo. Un invito: torna da dove sei arrivato”