“Il nuovo anno scolastico è iniziato e con esso non mancano le solite sorprese. Apprendo dalla stampa che, quest’anno, i docenti di sostegno non sono riusciti a rientrare con un’assegnazione provvisoria, a loro parere per una interpretazione errata dell’Ufficio scolastico regionale.

Sappiamo bene che non possiamo permetterci il lusso di tenere fuori i docenti, a maggior ragione i docenti di sostegno, in una regione come la nostra in cui mancano gli insegnanti, in cui la richiesta è elevata e purtroppo non mancano gli alunni che hanno necessità della figura di sostegno per il loro apprendimento.” Graziano Di Natale, già segretario questore del consiglio regionale della Calabria, interviene e denuncia la spiacevole circostanza che ha visto coinvolti i docenti di sostegno della nostra regione, già in una situazione di precariato e quindi sempre in partenza per altre destinazioni lontani da casa, che per il nuovo anno scolastico sono stati ignorati dall’ufficio scolastico regionale in ‘accordo’ con le maggiori sigle sindacali. “I docenti coinvolti in questa triste vicenda -continua Di Natale- hanno annunciato di intervenire per le vie legali, e far luce su quanto accaduto. Dal mio canto -conclude- avranno pieno sostegno, perché se si è trattato di un errore non possiamo permetterci che si verifichino spiacevoli eventi di tale portata. Come sempre -infine- rimarrò vigile e auspico che tutto ciò possa concludersi nel migliore dei modi”.