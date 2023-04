“Nella giornata del 2 Maggio è previsto l’arrivo del presidente della Regione Calabria, On. Occhiuto, nella Città di Paola, per la suggestiva cerimonia dell’accensione della lampada votiva in onore di San Francesco. Senza voler strumentalizzare un’appuntamento così importante, attendiamo dal governatore risposte anche in ambito sanitario”. Lo afferma Graziano Di Natale, già Consigliere Regionale della Calabria, in vista dell’arrivo di Occhiuto a Paola, dove il Polo Chirurgico del ‘San Francesco’ rischia lo spostamento verso lo Iannelli di Cetraro.

“Il 2 Maggio – prosegue l’esponente politico del Partito Democratico – non sarà una giornata come le altre perché un’intera comunità si stringe attorno al Santo Patrono dei Calabresi.

Il Presidente Occhiuto giunge in un momento particolare, a causa del possibile trasferimento dei reparti della chirurgia e dell’emergenza/urgenza dal nostro Ospedale intitolato propio a San Francesco di Paola”. Di Natale non ha dubbi e prosegue: “Occhiuto ha il dovere di dire ai Paolani, nel suo intervento, se la modifica del decreto N.64 prevede o meno il trasferimento dei reparti dal nostro ospedale.

Non può fare finta di nulla.

Aspetteremo fino a quella data ma già da ora – conclude la nota – annunciamo mobilitazione popolare, perché riteniamo di aver constatato totale assenza di una visione della sanità calabrese, organizzazione dei servizi sanitari pressoché imbarazzante, confusione ed approssimazione. Sia ben chiaro – inoltre – vogliamo difendere la nostra storia”.