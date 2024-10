Un gravissimo incidente stradale si è verificato poco fa tra Gioia Tauro e Rosarno sulla SS18, coinvolte nelle scontro un’auto e una microcar, il bilancio e nel sinistro sono rimasti gravemente feriti due ragazzi minorenni, die cui uno è in condizioni gravi ed è stato trasportato d’urgenza al Gom di Reggio Calabria in “codice rosso”, prima di passare dall’Ospedale di Polistena.

La notizia è stata riportata dal gruppo Facebook “Sei di Gioia Tauro se“.

Il ragazzo ferito gravemente è di Rosarno ed ha 15 anni, P.M.

In aggiornamento…