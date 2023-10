Nella tarda serata di sabato 30 Settembre a Reggio Calabria, nel quartiere Catona, si è verificato un grave incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, un centauro di 31 anni di Taurianova ha perso il controllo della sua moto e in seguito all’impatto con alcuni ostacoli fissi, è morto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Reggio Calabria che sta svolgendo ogni accertamento utile alla ricostruzione della dinamica.

A perdere la via è Salvatore Dicerto