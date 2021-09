Uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto a Gioia Tauro nei pressi dello svincolo autostradale A2 (vicino al distributore Ip e la concessionaria Toyota), ha causato la morte di un uomo a bordo di uno scooter di grossa cilindrata il quale sembra essere caduto per aver perso il controllo, e poi travolto da un’automobile, una Wolkswagen Golf. Si tratterebbe del 50enne Domenico D’Agostino nato a Taurianova. Al momento il tratto stradale è chiuso per i necessari rilievi di carabinieri e polizia.

Nel luogo dell’incidente si sono recati le forze dell’ordine per cercare di costruire la dinamica dell’incidente.

Seguono aggiornamenti