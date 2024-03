Un gravissimo incidente questa mattina a Guardia Piemontese nel Cosentino, intorno alle 2.35, dove un’automobile si schianta contro un furgone parcheggiato, incendiandosi dopo l’impatto. A bordo c’erano quattro ragazzi che ritornavano da una festa per i 18 anni, un ragazzo e tre ragazze.

Il ferito più grave è un 22enne che si trovava alla guida dell’automobile, trasferito in codice rosso presso l’Ospedale di Cosenza, l’altro ferito in condizioni gravi è una ragazza minorenne che stava seduta dietro con diverse lesioni. Dalle prime indiscrezioni i due feriti si trovano in rianimazione.

Sul posto sono arrivate tre autoambulanze e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Seguono aggiornamenti…

