Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende (CS), è intervenuta questo pomeriggio sulla SS 107 al km 13,300 nei pressi di San Fili (CS) per incidente stradale.



Un autocarro Fiat Daily con 2 persone a bordo è finito fuoristrada.

L’autista, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 per poi essere trasportato presso l’ospedale di Cosenza, meno gravi le condizioni dell’altro passeggero.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e al recupero del veicolo grazie all’autogrù della Centrale VVF di Cosenza. Sul posto anche la polizia stradale di Paola e il personale Anas. La strada è percorribile a senso unico alternato.